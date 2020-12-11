Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip 600 bin liralık malzeme çaldılar

MERSİN'de sokağa çıkma yasağı kısıtlamasını ihlal edip bir iş yerinin kepengini kıran hırsızlar, yaklaşık 600 bin TL'lik yedek parça çaldı.

MERSİN'de sokağa çıkma yasağı kısıtlamasını ihlal edip bir iş yerinin kepengini kıran hırsızlar, yaklaşık 600 bin TL'lik yedek parça çaldı. Malzemeleri sakladığı belirlenen 1 kişi tutuklanırken, polis diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, 6 Aralık pazar günü gece yarısı sıralarında merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden hırsızlar, otomotiv yedek parça satış ve bakımı yapan iş yerinin kepengini kırarak içeri girdi. Şüpheliler, yaklaşık 600 bin TL değerindeki 50 şarj motoru, 50 marş motoru, 30 otomatik şanzıman, 35 araç turbosu, 30 manuel şanzıman, 30 çuval bakır kablo, 100 lastikli alüminyum jant, 50 silindir kapağını çalıp, bazı araçlara zarar verdi. Malzemeleri kamyonete yükleyen şüpheliler, kaçtı.

Sabah geldiğinde iş yerinin soyulduğu gören işletme sahibi, polise haber verdi. Adrese giden Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin olayı gerçekleştirdikleri kamyoneti tespit eden ekipler, çalınan malzemeleri sakladığı belirlenen E.U.'ya ait depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada, malzemeler ele geçirildi. Malzemeler sahibine teslim edilirken, E.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN