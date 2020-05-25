Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polise mukavemette bulunan iki kişiye gözaltı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polise mukavemette bulunan iki kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polise mukavemette bulunan iki kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün 15.30 sıralarında Silahtarağa Mahallesi Selimiye Camisi civarında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerin olduğu ihbarı üzerine Çorlu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip olay yerine gitti. Görevli memurlara mukavemet gösteren iki kişi polisleri linçle tehdit etti. Polislere hakaret eden iki zanlı ekiplerce etkisiz hale getirildi. Şüphelilerden birinin üzerinde bulunan ve "mandallı sustalı" diye tabir edilen bıçak, kendi rızasıyla teslim alındı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari işlem de uygulanan şüpheliler, "görevli memura mukavemetten" gözaltına alındı. Müdahale sırasında aşırı güç kullandıkları iddia edilen görevliler, işten el çektirilerek haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Kaynak: AA