Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 284 bin lira ceza

Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 229 kişiye 284 bin 520 TL idari para cezası uygulandı.

Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 229 kişiye 284 bin 520 TL idari para cezası uygulandı.

Korona virüs salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya'da polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamalarında ihlalleri önlemek adına denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimler kapsamında; 31 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında 22.00 - 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 187 kişi ile 6 Haziran tarihinde uygulanan 'Tam Gün Kapanma' kısıtlamasını ihlal eden 42 kişi olmak üzere toplamda 229 kişiye işlem yapılarak 284 bin 520 TL ceza kesildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı