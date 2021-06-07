Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 284 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 284 bin lira ceza

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 284 bin lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 229 kişiye 284 bin 520 TL idari para cezası uygulandı.

Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 229 kişiye 284 bin 520 TL idari para cezası uygulandı.

Korona virüs salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya'da polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamalarında ihlalleri önlemek adına denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimler kapsamında; 31 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında 22.00 - 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 187 kişi ile 6 Haziran tarihinde uygulanan 'Tam Gün Kapanma' kısıtlamasını ihlal eden 42 kişi olmak üzere toplamda 229 kişiye işlem yapılarak 284 bin 520 TL ceza kesildi. - SAKARYA

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 284 bin lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ücreti fazla bulan damat, kuaförü bastı! Yaşanan dehşet anları kamerada
Ücreti fazla bulan damat, kuaförü bastı! Yaşanan dehşet anları kamerada
Çocukların kavgasına aileler de dahil olunca ortalık savaş alanına döndü
Çocukların kavgasına aileler de dahil olunca ortalık savaş alanına döndü
İstanbul'da nefes kesen kovalamaca: Polis suç makinesini böyle yakaladı
İstanbul'da nefes kesen kovalamaca: Polis suç makinesini böyle yakaladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Rıza Çalımbay Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 284 bin lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:10:01. #1.14#

title