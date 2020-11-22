Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye işlem yapıldı

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücüye para cezası verildi.

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücüye para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama yapan ekipler, Recep Y. yönetimindeki 33 BMD 78 plakalı minibüsü durdurdu.

Kontrollerde Recep Y'nin 1,78 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis merkezine götürülen sürücüye alkollü araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 516 lira para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney