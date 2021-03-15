Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden otomobildeki 3 kişiye idari para cezası uygulandı
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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden otomobildeki 3 kişiye idari para cezası uygulandı

15.03.2021 00:43 | Son Güncelleme: 15.03.2021 00:48
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden otomobildeki 3 kişiye idari para cezası uygulandı

Erzincan'da gece saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek seyir halinde durdurulan otomobilde yakalanan 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Erzincan'da gece saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek seyir halinde durdurulan otomobilde yakalanan 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Erzincan kent merkezinde gece saatlerinde seyir halindeki otomobil polis tarafından Ordu Caddesi üzerinde durduruldu. Yapılan incelemede otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Araçta bulunan bir şahsın aşırı alkollü olduğu görülürken toplamda üçünün de sokağa çıkma kısıtlamasından herhangi bir muafiyetlerinin olmadığı anlaşıldı.

Yapılan sorgunun ardından ehliyetsiz sürücüye hem trafik yönünden hem de diğer 2 arkadaşıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari para cezası uygulandı.

Otomobil çekiciyle parka çekildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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