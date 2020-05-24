Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücü kaza yaptı Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek aracıyla yola çıkan ve hasarlı kazaya karışan ehliyetsiz sürücüye para cezası verildi.

Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek aracıyla yola çıkan ve hasarlı kazaya karışan ehliyetsiz sürücüye para cezası verildi. Hüseyin T. idaresindeki 61 AZ 970 plakalı otomobil, Karesi ilçesi 15 Temmuz Şehitler Kavşağı'nda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada, araçta hasar meydana geldi. Polis ekipleri, Hüseyin T'nin 131 promil alkollü olduğunu ehliyetinin ve sokağa çıkma izninin bulunmadığını tespit etti. Ekiplerin 9 bin 324 lira ceza kestiği sürücü hakkında ayrıca "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı. Bir süreliğine kapanan yol ise aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kaynak: AA