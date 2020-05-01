Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 9 kişiye para cezası
01.05.2020 19:53 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:55
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 9 kişiye 28 bin 620 lira para cezası uygulandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 9 kişiye 28 bin 620 lira para cezası uygulandı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kararının uygulanmasına yönelik ilçe genelinde denetimler sürüyor.
Denetimlerde kararı ihlal eden 9 kişiye toplam 28 bin 620 lira para cezası verildi.
Ekipler, istisna kapsamındakilerin dışında sokaklarda kimsenin dolaşmasına izin vermedi.
Kaynak: AA