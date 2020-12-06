Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 515 kişiye ceza
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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 515 kişiye ceza

06.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 06.12.2020 13:29
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 515 kişiye ceza

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 515 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 515 kişiye ceza kesildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yasağı ihlal eden 515 kişiye idari yaptırım uygulandı. Ayrıca denetimlerde 28 şahsa sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal etmekten 9 kişiye de karantina hükümlerine aykırı davranmaktan ceza kesildi.

Ayrıca denetimlerde 248 işyeri kontrol edilerek, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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