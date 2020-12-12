Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 320 kişiye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 320 kişiye ceza

12.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:13
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 320 kişiye ceza

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 320 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 320 kişiye ceza kesildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te hafta sonunda uygulamaya geçirilen sokağa kısıtlamasının ilk saatlerinde yasağa uymayan 320 kişiye kent genelinde denetim yapan polis ekipleri tarafından cezası kesildi. Denetimlerde 346 kişiye sosyal mesafe ve maske kuralını ihlalden 5 kişiye karantina hükümlerine aykırı davranmaktan, 20 yaş altı bir şahıs ile 65 yaş üstü 2 şahsa da kısıltamayı ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.

Ekipler ayrıca 347 işyerini denetledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 49 kişiye ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 49 kişiye ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 78 kişiye para cezası kesildi
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 78 kişiye para cezası kesildi
Eğirdir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye ve tedbirlere uyulmayan bir iş yerine ceza uygulandı
Eğirdir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye ve tedbirlere uyulmayan bir iş yerine ceza uygulandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Öykü Çelik Aleyna Tilki Defne Samyeli
Spor Neymar Falcao Ersun Yanal Kylian Mbappe Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Ateş Doğum Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 320 kişiye ceza - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 17:13:30. #1.15#
title