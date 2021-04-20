Sokağa çıkma kısıtlamasını delmek için sarı basın kartının sahtesini hazırlamışlar
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Sokağa çıkma kısıtlamasını delmek için sarı basın kartının sahtesini hazırlamışlar

Sokağa çıkma kısıtlamasını delmek için sarı basın kartının sahtesini hazırlamışlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye genelinde hafta içi 19.00-05.00 saatleri ile hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasından da etkilenmemek için sahte sarı basın kartı düzenlendiği belirlendi.

Türkiye genelinde hafta içi 19.00-05.00 saatleri ile hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasından da etkilenmemek için sahte sarı basın kartı düzenlendiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, sahte sarı basın kartı sahiplerinin kısıtlama engeline takılmadan serbestçe dolaşabilmek için Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi tarafından verilen sarı basın kartının sahtesi ile polis kontrollerinde ceza almaktan kurtulduğu öğrenildi. Sahte kartları nasıl temin ettikleri belirlenemeyen kişilerin temin ettikleri kartlar için bin 500-2 bin TL arasında bir ücret ödedikleri de tespit edilirken, sarı basın kartının mevcut kartlarla aynı olması ve arkasında imza kısmında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bile imzasını taklit edildiği belirlendi. Sahte sarı basın kartını hazırlayanlar ve temin edenler ile ilgili savcılıkça inceleme başlatıldığı öğrenildi. - TRABZON

Sokağa çıkma kısıtlamasını delmek için sarı basın kartının sahtesini hazırlamışlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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