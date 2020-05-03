Sokağa çıkma kısıtlamasını delen sürücü: "Kaportacı gel arabayı al dedi"
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Sokağa çıkma kısıtlamasını delen sürücü: "Kaportacı gel arabayı al dedi"

Sokağa çıkma kısıtlamasını delen sürücü: 'Kaportacı gel arabayı al dedi'
03.05.2020 19:34 | Son Güncelleme: 03.05.2020 19:38

Sokağa çıkma kısıtlamasını delen sürücü: "Kaportacı gel arabayı al dedi" Kağıthane polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafikte denetim yaptı Aracı muayenesiz çıkan genç sürücüden polise, "emniyete kemerinden ceza yaz" Kağıthane'de polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması...

Sokağa çıkma kısıtlamasını delen sürücü: "Kaportacı gel arabayı al dedi"

Kağıthane polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafikte denetim yaptı

Aracı muayenesiz çıkan genç sürücüden polise, "emniyete kemerinden ceza yaz"

İSTANBUL - Kağıthane'de polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafikte denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan otomobildeki genç sürücü polise, "Kaportacı gel arabayı al dedi" diye çıktım dedi. Aracı muayenesiz de çıkan genç, polise "Emniyet kemerinden ceza yaz" teklifinde bulundu. Ancak gence ve iki arkadaşına kısıtlamayı dedikleri için toplamda 9 bin 540 lira idari para cezası kesildi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ve "yunus" diye tabir edilen motorize polis ekipleri, Cendere Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde araçları tek tek durduran polis, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. Kapalı kasa kamyonetler ile ürün taşıyan araçların bagajlarını da kontrol eden ekipler, sistemden kontrol yaparak izin belgelerinin sahte olup olmadığının da tespitini yaptı.

"Kaportacı gel arabayı al dedi"

Öte yandan denetimler kapsamında polis ekipleri, otomobil ile seyreden bir sürücüyü durdurdu. Sürücüyü ve iki arkadaşını araçtan indiren polisin neden dışarıda olduklarını sorması üzerine sürücü Doğukan C, "Kaportacı gel arabayı al dedi" diyerek yanıt verdi. Bunun üzerime polisin "bu işleri hafta içi halletmeniz gerekir" dediği gence ve arkadaşlarına "Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan 3 bin 180'er lira idari para cezası kesildi.

Aracı muayenesiz çıktı, "Emniyet kemerinden ceza yaz" dedi

Ardından trafik ekipleride sistemden otomobilin sorgulamasını gerçekleştirdi. Yapılan sorgulamada aracın muayenesinin olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine trafik polisi, genç sürücüye cezai işlem uygulamak istedi. Polisi ikna etmeye çalışan sürücü Doğukan C, "Çocukları arabayı almak için çıktık. Arabanın lastikleri de patlak, 'bugün gel al dedi' o yüzden bugün aldık" dedi ancak cezadan kurtulamadı. Genç sürücü bu kez de, "ehliyet kemerinden ceza yaz" diyerek az ceza yazılmasını istedi. Polis gencin bu istediğini de reddetti.

Cezai işlemleri biten genç ve arkadaşları otomobile binerek ayrıldı. Ekiplerin denetimlerinin süreceği öğrenildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını delen sürücü: 'Kaportacı gel arabayı al dedi'

Kaynak: İHA

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