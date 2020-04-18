Sokağa çıkma kısıtlamasını aldırış etmeden bankaya giren hırsız, gazetecilere "Benim adım felaket"...
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Cumhuriyet Mahallesi, Yüreğir, Adana, 3. Sayfa

Sokağa çıkma kısıtlamasını aldırış etmeden bankaya giren hırsız, gazetecilere "Benim adım felaket"...

Adana'da bir kişi sokağa çıkmanın kısıtlandığı günde kamu bankasına hırsızlığa girdiği sırada polislere yakalandı.

18.04.2020 04:08 | Son Güncelleme: 18.04.2020 04:09
Sokağa çıkma kısıtlamasını aldırış etmeden bankaya giren hırsız, gazetecilere

Adana'da bir kişi sokağa çıkmanın kısıtlandığı günde kamu bankasına hırsızlığa girdiği sırada polislere yakalandı. Yakalanan hırsız," benim adım felaket" dedi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi İlbey Güneş Caddesi'nde bulunan bir kamu bankasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet A. kaldırım taşı ile bankanın camını kırarak içeri girdi. Bu sırada bankanın alarmı çalmaya başladı. Bankadan çalan alarm üzerine bölgeye, özel harekat, terörle mücadele ve asayiş polisleri sevk edildi.

Polis ekipleri bankanın içerisinde bulunan hırsız Mehmet A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Gazetecilerin neden hırsızlığa girdin sorusuna ise Mehmet A." Benim adım felaket" cevabını verdi.

Gözaltına alınan Mehmet A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Kaynak: İHA

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