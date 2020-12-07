Sokağa çıkma kısıtlamasını 1 motosiklete 6 kişi binerek deldiler
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Sokağa çıkma kısıtlamasını 1 motosiklete 6 kişi binerek deldiler

07.12.2020 16:30 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:34

- Sokağa çıkma kısıtlamasını 1 motosiklete 6 kişi binerek deldiler Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını bir motosiklete 6 kişi binerek delen gençler plakayı da maske ile gizledi.

- Sokağa çıkma kısıtlamasını 1 motosiklete 6 kişi binerek deldiler

BURSA - Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını bir motosiklete 6 kişi binerek delen gençler plakayı da maske ile gizledi.

Bursa'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını Fidyekızık Uludağ yolunda çiğneyen gençler, bir motosikletin üzerine 6 kişi binerek sokak sokak gezdi.

Görenleri hayrete düşüren gençler, motosikletin plakasını da maske ile kamufle etmeye çalıştı.

Motosiklette kimi peş peşe koltuğa otururken, kimi ise arkadaşlarının omuzunda yolculuk etti. Gençlerin kendilerini kaydeden kişilerden ise görüntüyü istemeleri "pes" dedirtti.

Sağ salim motosikletten inen gençler daha sonra gözden kayboldu.

(AU-AÇ-İHS)

Sokağa çıkma kısıtlamasını 1 motosiklete 6 kişi binerek deldiler
Sokağa çıkma kısıtlamasını 1 motosiklete 6 kişi binerek deldiler
Sokağa çıkma kısıtlamasını 1 motosiklete 6 kişi binerek deldiler
Sokağa çıkma kısıtlamasını 1 motosiklete 6 kişi binerek deldiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR

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