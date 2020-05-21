Sokağa çıkma kısıtlamasından sonra trafikte drift yapan magandalar yakalandı
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Sokağa çıkma kısıtlamasından sonra trafikte drift yapan magandalar yakalandı

İstanbul'da geçtiğimiz gün sokağa çıkma kısıtlamasının ardından trafikte konvoy oluşturarak drift yapan şahıslar yakalandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasından sonra trafikte drift yapan magandalar yakalandı
21.05.2020 15:46 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:46

İstanbul'da geçtiğimiz gün sokağa çıkma kısıtlamasının ardından trafikte konvoy oluşturarak drift yapan şahıslar yakalandı. Yakalanan 4 şahsa para cezası verilirken ayrıca şahıslardan birinin ehliyetine geçici süreliğine el konularak aracı 60 günlüğüne trafikten men edildi.

Sultanbeyli'de bir grup, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yolda konvoy oluşturup drift yaparak trafiği tehlikeye soktu. O anları cep telefonları ile kaydedip sosyal medyada yayınlayan şahısların 'Polis memuru geliyor. Ne memuru! Yasaktan sonra biz" ifadeleri ise tepki çekti. Drift yaparak trafiği tehlikeye sokan ve sosyal mesafe kuralına uymayan şahıslar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıslardan M.C.'ye "karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi, kendi etrafında döndürülmesi" suçuna istinaden 6 bin 141 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca M.C.'nin ehliyeti Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesine istinaden 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı. Aynı zamanda ruhsat sahibi olduğu için 34 BYG 162 plakalı aracı da 60 gün süre ile trafikten men edilen M.C., "kara, deniz hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesine istinaden hakkında adli işlem yapılmak üzere Tuzla Orhanlı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Yakalanan O.T., E.D. ve G.T. hakkında ise sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden idari para cezası işlemi uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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