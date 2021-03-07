Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler güneşli havanın tadını çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler güneşli havanın tadını çıkardı

07.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:14

Konyaaltı Sahili Sahilde güneşlenenler ve denize girenler Yürüyüş ve koşu yapan turistler ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre yüksek riskli kategoride bulunan Antalya sahillerinde, kısıtlamadan muaf olan turistler güneşli havanın tadını çıkardı.

Konyaaltı Sahili

Sahilde güneşlenenler ve denize girenler

Yürüyüş ve koşu yapan turistler ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre yüksek riskli kategoride bulunan Antalya sahillerinde, kısıtlamadan muaf olan turistler güneşli havanın tadını çıkardı.

Yüksek riskli iller arasında yer alması nedeniyle Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilen kısıtlamadan muaf turistler günü sahillerde değerlendirdi.

Bazı turistlerin denize girdiği, bazılarının ise sadece güneşlenerek kitap okumayı ya da spor yapmayı tercih ettiği görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler güneşli havanın tadını çıkardı
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler güneşli havanın tadını çıkardı
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler güneşli havanın tadını çıkardı
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler güneşli havanın tadını çıkardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Nikol Paşinyan Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lady Gaga Acun Ilıcalı İbrahim Selim Müslüm Gürses
Spor Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler güneşli havanın tadını çıkardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 15:14:55. #1.16#
title