Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiçekçiler "Sevgililer Günü"nden umutlu

Kars'ta çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladı.

Çiçekçiler, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk gelen hafta sonu, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamına alınmaktan memnuniyet duyuyor.

Kentteki çiçekçiler siparişleri doğrultusunda iş yerlerine ulaşan renk renk çiçekleri, Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde hazırlarken heyecanla müşterilerini bekliyor.

Eldiven, maske ve siperlikleri takan çiçekçilerce hazırlanan çiçekler Kovid-19 tedbirleri alınarak müşterilere ulaştırılacak.

Çiçekçilerden Betül Karakuş, AA muhabirine, 14 Şubat Sevgililer Gününe ilişkin hazırlıkları tamamlayıp, sipariş almaya başladıklarını söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarının kendilerini mutlu ettiğini anlatan Karakuş, "Bu özel günler bizim ve müşterilerimiz için çok önemli. Devletimiz sağ olsun hafta sonu kısıtlamasından bizleri muaf tuttu, siparişlerimizi almaya başladık. Pandemi kurallarına göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yürüme mesafesinde olan müşterilerimiz iş yerine gelebilir, gelemeyenlere de biz kısa sürede ulaştırırız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik