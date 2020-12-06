Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu

06.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 06.12.2020 11:11

Sabahın erken saatlerinde tarlada yapılan çalışmalar Traktörle arpa tohumu ekme detayları Mibzerlere arpa tohumu ve gübre boşaltmaları Tarlaya tohum atmaları Başkan Tahsin Kılıç'ın konuşması Tarlaya tohum atmaları MUŞ(AA)-Muş'un Malazgirt ilçesinde günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu...

Sabahın erken saatlerinde tarlada yapılan çalışmalar

Traktörle arpa tohumu ekme detayları

Mibzerlere arpa tohumu ve gübre boşaltmaları

Tarlaya tohum atmaları

Başkan Tahsin Kılıç'ın konuşması

Tarlaya tohum atmaları

MUŞ(AA)-Muş'un Malazgirt ilçesinde günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutan üreticiler, kışlık arpa ektiler.

Yeni tip korona virüs nedeniyle hayat durma noktasına gelirken Malazgirt'te tarım üreticileri, yaklaşan kış ayları öncesi tarlada yoğun şekilde çalışmaya devam ediyorlar.

Bir tarım ilçesi olan Malazgirt'teki arpa ve buğday üreticileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan tarım çiftçileri kış ayları öncesi sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar tarlada çalışarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyorlar.

"Hem Kendileri İçin Hem de Türkiye İçin Çalışıyorlar"

Sabahın erken saatlerinde tarlaya koşan arpa buğday üreticilerini tarlada ziyaret eden Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, çiftçilerimiz Türkiye kalkınsın bizler kalkınalım diye üretime yoğun şekilde devam ediyorlar dedi.

Başkan Kılıç," bu pandemi dönemine rağmen çiftçilerimiz tarlada ekimlerini yapıyor. Her sene buralarda yarım metre kar vardı. Bu sene şuanda Malazgirt ovasında tohum ekiliyor. Çiftçilerimiz şuanda kışlık arpa ekiyor. Bu bizim için çok önemli, en azından ilkbaharda ekilecek tohumlar şimdi ekiliyor. Pandemiye rağmen çiftçilerimiz tarlada çalışıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çiftçilerimiz sahadadır. Çiftçilerimiz bu sokağa çıkma yasaklarından muaftır. Şuanda ekinlerini ekiyorlar. Sayın Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar bizlere hep şunu der. Çiftçi, sahadaysa sizde sahada olacaksınız. Bizde oda başkanı olarak sahadayız. Çiftçilerimizi yalnız bırakmıyoruz."ifadelerini kullandı.

İlçede çiftçilik yapan Vasfi Önal ise, pandemi süreci olmasına rağmen halkımız mağdur olmasın diye üretime devam ediyoruz dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında tutulmalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Önal, "Devletimizin çiftçilere hak tanınması iyi oldu. Sabah erkenden çiftçi tarlaya gidip kışlık arpamız ekiyoruz." dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan esnaflar vatandaşların mağdur olmaması için mesaide
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan esnaflar vatandaşların mağdur olmaması için mesaide
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan esnaflar vatandaşların mağdur olmaması için mesaide
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan esnaflar vatandaşların mağdur olmaması için mesaide
KIRKLARELİ - Kan bağışında bulunanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
KIRKLARELİ - Kan bağışında bulunanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Muhsin Fahrizade Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Demet Akalın Oktay Kaynarca Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Okan Buruk Erol Bulut Necip Uysal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu - Muş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 13:40:05. #1.15#
title