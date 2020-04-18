Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler lavanta ekimlerine devam etti
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Silivri

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler lavanta ekimlerine devam etti

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler lavanta ekimlerine devam etti Silivri'nin Seymen Mahallesinde yeni tip korana virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, üretime devam etti.

18.04.2020 18:35 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:41
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler lavanta ekimlerine devam etti

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler lavanta ekimlerine devam etti

İSTANBUL - Silivri'nin Seymen Mahallesinde yeni tip korana virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, üretime devam etti. Sabahın erken saatlerinde tarlanın yolunu tutan üreticiler, arazilerindeki Lavanta fidelerini toprakla buluşturdu.

Silivri'nin Seymen Mahallesinde yeni tip Korana virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan Silivrili Çiftçilerden Lavanta üreticisi Yasin ve Zengin Yıldırım kardeşler, çalışanlarıyla birlikte Lavanta fidelerini toprakla buluştu.

"Ciddi bir zarar görecektik"

Silivri'de tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yaptıklarını belirten Yasin Yıldırım "Bu hafta bizim için çok önemli bir haftaydı. Dikim yapmamız gerekiyordu. Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın onay verdiği çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olduğumuz için bugün dikim işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Bu anlamda da yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz. Eğer bugün burada dikimi yapmasaydık ciddi bir zarar görecektik. Her şeyin durduğu bir dönemde üretimin devam etmesi gerekiyor. Tüm risklere karşı tedbirlerimizi personellerimizle birlikte aldık. Şartlar ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın Türkiye'de tarımın devam etmesi gerekiyor. Başarmak ve kazanmak bizim elimizde, yeter ki fedakarlık yapalım, sorumluluk alalım. Bu salgında hayatını kaybeden hem vatandaşlarımıza hem de dünya üzerinde hayatını kaybeden binlerce insana Allahtan rahmet diliyoruz. Umudumuz bu sıkıntının bir an önce geçmesi. "dedi.

"Başarmak ve kazanmak bizim elimizde"

"Ama üretmeyi, çalışmayı bırakmak şu an için ülkemiz açısından oldukça zor" diyerek sözlerini sürdüren Yıldırım "kolay bir karar değil, aynı şekilde tüm risklere rağmen bizde tedbirlerimizi alarak sağlayarak üretime devam ediyoruz. Şartlar ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın Türkiye'de belli başlı üretimlerin Devam etmesi gerekiyor. Zaten Devlet yetkililerimiz de bize bu konuda kolaylık sağlıyor. Bu güzel hafta sonunda evlerinde olan herkese de kolaylıklar diliyoruz. Ama evde olmayı fırsata çevirmemiz lazım. Bu sıkıntılı günlerin geçeceği zamana kadar evde kaldığımız günlerde her yönde kendimizi geliştirmeye devam etmemiz gerekiyor. Bahçesi olan herkesin o toprağı işlemesi bu ülkenin ve dünyanın geleceği için çok önemlidir. Biz bunu çok önemsiyoruz. Tabi ki bakkal ve marketlerden alışveriş önemli bir şey ama asıl önemli olan şey artık ülkemizde bir politika haline geldi, hususen Silivri Belediyesi de bu anlamda çok güzel çalışmalar yapıyor, Ata tohumundan, en azından o yaz belli ihtiyaçları karşılayabilecek seviyede sebze ve meyvenin kendi bahçesinde insanlarımızın çalışarak üretmesi çok önemlidir. Bizim yaptığımız iş biraz daha katma değeri yüksek ticari boyutu ama yani kendi bahçesinde kendi domatesini biberini insanlarımızın üretmesini istiyoruz. Lütfen bu sene işlenmemiş hiçbir bahçe kalmasın. Tarım ülkesi olan ülkemizi kalkındırmak hepimizin asli görevi, Başarmak ve kazanmak bizim elimizde, yeterli fedakarlık yapalım, yeter ki sorumluluk alalım. Gençlerimize çok iş düşüyor. Büyüklerimizin belli bir seviyeye kadar getirdiği tarımı bundan sonra katma değerli ürünlere çevirmek bizim işimiz. Biz yapabileceğimize inanıyoruz. Hep birlikte başarılı bir ülke olacağız" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler lavanta ekimlerine devam etti

Kaynak: İHA

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