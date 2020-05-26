Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmaları sürücülerin cezadan kaçmalarına yetmedi Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmaları sürücülerin cezadan kaçmalarına yetmedi Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmalarına rağmen birçok sürücüye, çeşitli trafik kurallarına uymadıkları için para cezası kesildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmaları sürücülerin cezadan kaçmalarına yetmedi

KOCAELİ - Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmalarına rağmen birçok sürücüye, çeşitli trafik kurallarına uymadıkları için para cezası kesildi.

Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Kocaeli'nin önemli güzergahlarında polis ekipleri tarafından denetimler yapılıyor. Ekipler tarafından araçlar tek tek durdurularak sokağa neden çıktıkları soruluyor. Sokağa çıkma kısıtlaması kararına uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanırken, trafik kurallarına uymayanlar da cezadan kaçamıyor. İzmit ilçesi D100 Karayolu'nda yapılan denetimlerde birçok sürücüye çeşitli trafik kurallarına uymadıkları için cezai işlem uygulandı.

Araçları çekilince işe yürüyerek gitmek zorunda kaldılar

Durdurulan bir otomobil sürücüsünün sürücüsü belgesinin olmadığını tespit eden ekipler, aracın plakasının da çalıntı olduğunu tespit etti. Ekipler olay yerine çekici çağırarak aracı, Emniyet Müdürlüğü otoparkına çektirirken, sürücüye de 4 bin 46 TL para cezası kesildi. Sürücü ve yanında bulunan arkadaşları daha sonra işlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Denetimlerde ekipler tarafından durdurulan bir kasksız motosiklet sürücüsü de cezadan kaçamadılar. Ekipler tarafından, "Başımda problem olduğu için kask takamıyorum" diyen şahsa 132 TL ceza kesilirken, arka plakası bulunmayan bir aracada cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA