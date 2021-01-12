Sokağa çıkma kısıtlamasında yumurtacıdaki kumara çifte ceza
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Sokağa çıkma kısıtlamasında yumurtacıdaki kumara çifte ceza

12.01.2021 10:17 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:36
Sokağa çıkma kısıtlamasında yumurtacıdaki kumara çifte ceza

ESENLER'de sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yapılan denetimlerde yumurtacıda kumar oynayan 7 kişiye ceza kesildi.

ESENLER'de sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yapılan denetimlerde yumurtacıda kumar oynayan 7 kişiye ceza kesildi.

Ekipler, Esenler Dörtyol Meydanı Mevkii'nde yumurta satılan bir iş yeninin kepenginin yarı açık olduğunu fark etti. Kontrol amacıyla içeri giren bir görevliyi gören içerideki kişi yüksek sesle "Polis geldi" diye bağırdı. Bunun üzerine kepengi kaldırarak içeri giren ekipler 'ofis' olarak düzenlenen ayrı bir bölüm bulunduğunu belirledi. Burada bulunan bir masada kumar oynayan 4 kişi ile onları izleyen 3 kişi olduğu tespit edilirken masanın üzerinde oyun kağıtları ve paralar olduğu görüldü. Ekipler sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle kumar oynayan 4 kişinin yanı sıra içeride bulunan 3 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 3 bin 150'şer TL ceza kesilebilmesi için tutanak hazırladı. Ayrıca kumar oynayan 4 kişiye 1150'şer TL ceza kesildi. Haber verilmesi üzerine gelen Esenler Belediyesi ekipleri de yumurtacı dükkanını mühürledi. Öte yandan yasağa rağmen sokakta bulunan 6 kişiye de 3 bin 150'şer TL ceza kesilebilmesi için tutanak hazırladı.


Sokağa çıkma kısıtlamasında yumurtacıdaki kumara çifte ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasında yumurtacıdaki kumara çifte ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasında yumurtacıdaki kumara çifte ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasında yumurtacıdaki kumara çifte ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasında yumurtacıdaki kumara çifte ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasında yumurtacıdaki kumara çifte ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasında yumurtacıdaki kumara çifte ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasında yumurtacıdaki kumara çifte ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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