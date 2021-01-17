Sokağa çıkma kısıtlamasında, üzerinde uyuşturucuyla yakalandı
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Sokağa çıkma kısıtlamasında, üzerinde uyuşturucuyla yakalandı

17.01.2021 00:07 | Son Güncelleme: 17.01.2021 00:11
Sokağa çıkma kısıtlamasında, üzerinde uyuşturucuyla yakalandı

EDİRNE kent merkezinde, sokağa çıkma kısıtlamasında bekçilerin durdurduğu motosikletin sürücüsü M.Ö.'nün üzerinden uyuşturucu madde ve hassas terazi çıktı.

EDİRNE kent merkezinde, sokağa çıkma kısıtlamasında bekçilerin durdurduğu motosikletin sürücüsü M.Ö.'nün üzerinden uyuşturucu madde ve hassas terazi çıktı. Yakalandığı sırada uyuşturucuları etrafa saçarak görevlilere direnen M.Ö., gözaltına alındı.

Edirne kent merkezinde görev yapan bekçiler, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Talatpaşa Mahallesi'nde bir motosikletliyi durdurmak istedi. Bekçileri görür görmez motosikletten inerek üzerindekileri etrafa saçan M.Ö., üst araması yapılmak istenince görevlilere zorluk çıkardı. M.Ö.'nün etrafa saçtıkları paketlerin fişekler halinde sarılmış metamfetamin olduğu belirlendi.Bekçilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri geldi. Ekipler, etrafa saçılan uyuşturucu maddeleri topladı. Gözaltına alınırken de direnen M.Ö., daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Sokağa çıkma kısıtlamasında, üzerinde uyuşturucuyla yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında, üzerinde uyuşturucuyla yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında, üzerinde uyuşturucuyla yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında, üzerinde uyuşturucuyla yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında, üzerinde uyuşturucuyla yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında, üzerinde uyuşturucuyla yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

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