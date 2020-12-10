Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucuyla yakalandı
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Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucuyla yakalandı

10.12.2020 17:54 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:58
Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucuyla yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gece yarısı sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda olan 22 yaşındaki H.A.'nın yapılan üst aramasında 71.78 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gece yarısı sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda olan 22 yaşındaki H.A.'nın yapılan üst aramasında 71.78 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda olan H.A. (22) isimli şahsı gece yarısı saat 00.30 sıralarında Beşeylül Mahallesi'nde durdurarak üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında üzerinde poşet içinde 71.78 gram metamfetamin maddesi ele geçirilen H.A. gözaltına alındı. H.A. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 17:58:35. #1.15#
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