Kısıtlamada uyuşturucu sattı, gözaltına alındı
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Kısıtlamada uyuşturucu sattı, gözaltına alındı

20.01.2021 09:40 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:30
Kısıtlamada uyuşturucu sattı, gözaltına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu sattığı tespit edilen S.M. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde satışa hazır 21 marihuana ele geçirildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.M. isimli şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığını belirledi. Polis ekipleri, Akıncılar Mahallesi'nde yaşayan S.M.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Sokağa çıkma kısıtlamasında evinden çıkan S.M. polis ekiplerince durduruldu. Şüphelinin üzerinde satışa hazır 21 marihuana ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 675 TL bulundu. Çeşitli suçlardan sabıkası olan S.M., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. S.M.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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