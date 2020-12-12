Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu madde ve gümüş sikke ele geçirildi
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Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu madde ve gümüş sikke ele geçirildi

12.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:37
Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu madde ve gümüş sikke ele geçirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sokağa çıkma yasağı esnasında polis tarafından iki şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 8,2 gram bonzai, 0.75 gram metamfetamin ve gümüş sikke ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sokağa çıkma yasağı esnasında polis tarafından iki şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 8,2 gram bonzai, 0.75 gram metamfetamin ve gümüş sikke ele geçirildi.

Verilen bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokağa çıkma kısıtlaması esnasında yapılan çalışmalar neticesinde Yeni Mahalle, Kuruçay Caddesi üzerinde durdurulan araç içerisinden yere atılan maddeler olduğu görüldü. Araç içerisindeki Ş.H.K isimli şahsın üzerinden 8,2 gram bonzai, aracın alt kısmında alüminyum folyoya sarılı 0.75 gram metamfetamin, M.G isimli şahsın üst aramasında ise 1 adet gümüş sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Ayrıca araçta bulunan 5 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlal etme suçundan 6 bin 306 TL cezai işlem uygulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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