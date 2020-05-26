Sokağa çıkma kısıtlamasında uygulamaya bu kez 'sahipsiz at' takıldı
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Sokağa çıkma kısıtlamasında uygulamaya bu kez 'sahipsiz at' takıldı

Sokağa çıkma kısıtlamasında uygulamaya bu kez 'sahipsiz at' takıldı -Osmaniye'de sokakta başıboş gezen sahipsiz at Kadirli Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, şehrin en işlek caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan...

26.05.2020 16:21 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:25

Sokağa çıkma kısıtlamasında uygulamaya bu kez 'sahipsiz at' takıldı

-Osmaniye'de sokakta başıboş gezen sahipsiz at Kadirli Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, şehrin en işlek caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis noktasına gelen başı boş at, yakalanarak Kadirli Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekiplerinin yanına yol üzerinde başı boş şekilde yürüyen at geldi. Atı görünce önce şaşıran polisler ardından atı yakalayarak bir direğe bağladı. Ardından da Kadirli Belediyesinden yardım istediler. Kadirli Belediyesi Hayvan Barınağı yetkilileri ihbar üzerine gelerek başı boş atı teslim alıp barınağa götürdüler.

Barınak yetkilisi Veteriner Hekim Murat Traş "Polisimizin ihbarı üzerine gelerek atı teslim aldık. Eğer atın bir sahibi varsa gelerek hayvan barınağımızdan teslim alınabilir" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında uygulamaya bu kez 'sahipsiz at' takıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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