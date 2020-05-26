Sokağa çıkma kısıtlamasında uygulamaya bu kez sahipsiz at takıldı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, şehrin en işlek caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis noktasına gelen başıboş at, yakalanarak Kadirli Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, şehrin en işlek caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis noktasına gelen başıboş at, yakalanarak Kadirli Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi. Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekiplerinin yanına yol üzerinde başıboş şekilde yürüyen at geldi. Atı görünce önce şaşıran polisler ardından atı yakalayarak bir direğe bağladı. Ardından da Kadirli Belediyesinden yardım istediler. Kadirli Belediyesi Hayvan Barınağı yetkilileri ihbar üzerine gelerek, atı teslim alıp barınağa götürdüler. Barınak yetkilisi Veteriner Hekim Murat Traş, "Polisimizin ihbarı üzerine gelerek atı teslim aldık. Eğer atın bir sahibi varsa gelerek hayvan barınağımızdan teslim alınabilir" dedi. - OSMANİYE Kaynak: İHA