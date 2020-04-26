Sokağa çıkma kısıtlamasında torunu için 40 taş topladı
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Sokağa çıkma kısıtlamasında torunu için 40 taş topladı

Adana'da bir anneanne, sokağa çıkma kısıtlamasında torununun kırkı için sokağa çıkarak taş topladı.

26.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 26.04.2020 09:59
Sokağa çıkma kısıtlamasında torunu için 40 taş topladı

Adana'da bir anneanne, sokağa çıkma kısıtlamasında torununun kırkı için sokağa çıkarak taş topladı.

Yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de polis her yerde önlem alırken, sokaklar boş kaldı, bazı vatandaşların ise çeşitli bahanelerle sokağa çıktığı görüldü. Bunlardan biri de torununun kırkı için taş toplamak amacıyla sokağa çıkan Sibel Aktaş oldu. Torununun dünyaya gelişinin 40. günü olan Aktaş, bugün de inanışlarına göre banyo yaptırırken temizlenmesi, arınması ve nazarlardan korunması için sokağa çıkıp 40 taş topladığını söyledi. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için evinin önünden taş toplayan kadın oyalanmadan evine gitti.

Aktaş'ın kızının oğlu Kuzey Altıntaş ise sokağa çıktığını belirterek, "Sokakta taş topluyorum çünkü bebeğimizin kırkı onun banyosunu yaptıracağız. Bildim bileli annelerimiz ve babalarımızdan gördüğümüz bir geleneğimiz. Bebeğimizin temizlenmesi ve bazı şeylerden arınması için yapıyoruz yani nazarlardan korunması için. Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var ama mecbur çıkmak zorundaydım çünkü yapılması gerekiyor ertelenecek bir şey değil" dedi.

Eve giden Sibel Aktaş, taşları torununun baş ucuna koyup daha sonra da banyo yaptırdı. - ADANA

Kaynak: İHA

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