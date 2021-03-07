Son dakika gündem: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA TAKSİM MEYDANI TURİSTLERE KALDI
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Son dakika gündem: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA TAKSİM MEYDANI TURİSTLERE KALDI

07.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:15

Son dakika gelişmesine göre Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Taksim Meydanı turistlere kaldı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Taksim Meydanı turistlere kaldı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirler kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul'un en yoğun meydanlarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı. Turistlerin medyan ve caddede tur attıkları görüldü.

Son dakika gündem: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA TAKSİM MEYDANI TURİSTLERE KALDI
Son dakika gündem: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA TAKSİM MEYDANI TURİSTLERE KALDI
Son dakika gündem: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA TAKSİM MEYDANI TURİSTLERE KALDI
Son dakika gündem: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA TAKSİM MEYDANI TURİSTLERE KALDI
Son dakika gündem: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA TAKSİM MEYDANI TURİSTLERE KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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