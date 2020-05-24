SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA SÜRÜCÜ BELGESİ OLMADAN DİREKSİYONA GEÇTİ
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SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA SÜRÜCÜ BELGESİ OLMADAN DİREKSİYONA GEÇTİ

KORONAVİRÜS nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz olduğu halde fenni muayenesiz aracın direksiyonu başına geçen halı yıkama şirketi sahibine 2 bin 761 TL ceza kesildi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA SÜRÜCÜ BELGESİ OLMADAN DİREKSİYONA GEÇTİ
24.05.2020 09:35 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:35

KORONAVİRÜS nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz olduğu halde fenni muayenesiz aracın direksiyonu başına geçen halı yıkama şirketi sahibine 2 bin 761 TL ceza kesildi.

D-100 yan yol Avcılar Köprüsü altında denetim yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi A Bölge ekibi içi halı dolu hafif ticari aracı durdurdu. Direksiyondaki Hacı A., halı yıkama şirketini kısa süre önce devraldığını, sürücünün aracı bırakıp gitmesi üzerine kendisinin direksiyon başına geçtiğini söyledi.  Ayrıca kullandığı hafif ticari aracın fenni muayene tarihinin geçtiği belirlendi.  Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmediği belirtilen sürücüye toplam 2 bin 761 TL para cezası kesildi.Aynı noktada yapılan denetimde sokağa çıkma izin belgesi bulunmadığı belirlenen otomobil sürücüsü Doğukan B,ye Umum Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci Maddesi'ni ihlal suçundan ceza tutanağı düzenlendi. Avcılar Kaymaklığı'nca belirlenecek ceza tutarının 3 bin 150 TL'yi bulabileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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