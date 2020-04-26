Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakları fırıncılar renklendirdi
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Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakları fırıncılar renklendirdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir fırın, sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek ve pide satışlarını korna çalmak yerine hazırladığı üç farklı müzik eşliğinde yaparak sessizliğin hakim olduğu sokak ve caddeleri renklendirdi.

26.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:40
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakları fırıncılar renklendirdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir fırın, sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek ve pide satışlarını korna çalmak yerine hazırladığı üç farklı müzik eşliğinde yaparak sessizliğin hakim olduğu sokak ve caddeleri renklendirdi.

Manisa'nın da içinde bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar yasaklara uyarken, Ramazan ayının vazgeçilmezi pideler ise sokak sokak gezen fırıncılar tarafından vatandaşlara ulaştırılıyor. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Veli Karakuş'un sahibi olduğu ekmek fırını, kısıtlama günlerinde hazırladığı üç farklı şarkı eşliğinde ekmek ve pidelerini sokak sokak gezerek vatandaşlara ulaştırıyor. Araçlara kurulan ses düzeneklerinden çalan şarkılar eşliğinde yapılan ekmek ve pide satışları vatandaşların büyük beğenisini topluyor. Ekmek ve pide satışlarında korna sesleriyle vatandaşları rahatsız etmek yerine herkesin sevebileceği üç farklı şarkı eşliğinde satış yapan fırın personeline vatandaşlar da balkonlarından eşlik ediyor.

Yıllardır ilçede fırıncılık yapan Veli Karakuş, "İnsanları rahatsız etmemek amacıyla böyle bir sisteme başvurduk. İnsanlar korna sesinden çok rahatsız oluyor. Biz de böyle bir sistem kurarak hem kendimiz, hem vatandaşlar eğleniyor. Hem de ekmeğimizi, pidemizi satıyoruz. Bundan insanlar da biz de memnunuz. Bu şekilde satışlarımıza devam ediyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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