Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakları fırıncılar renklendirdi Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakları fırıncılar renklendirdi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir fırın, ekmek satışlarını korna çalmak yerine müziklerle yaparak sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Hacıbey Ekmek fırını sokağa...

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakları fırıncılar renklendirdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir fırın, ekmek satışlarını korna çalmak yerine müziklerle yaparak sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Hacıbey Ekmek fırını sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek ve pide satışlarını korna çalmak yerine hazırladığı 3 farklı müzik eşliğinde yaparak sessizliğin hakim olduğu sokak ve caddelerin renklenmesini sağlıyor.

Manisa'nın da içinde bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar yasaklara uyarken Ramazan ayının vazgeçilmezi pideler ise sokak sokak gezen fırıncılar tarafından vatandaşlara ulaştırılıyor. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Veli Karakuş'un sahibi olduğu Hacıbey Ekmek Fırını ise kısıtlama günlerinde hazırladığı 3 farklı şarkı eşliğinde ekmek ve pidelerini sokak sokak gezerek vatandaşlara ulaştırıyor. Araçlara kurulan ses düzeneklerinden çalan şarkılar eşliğinde yapılan ekmek ve pide satışları da vatandaşların büyük beğenisini topluyor. Ekmek ve pide satışlarında korna sesleriyle vatandaşları rahatsız etmek yerine herkesin kabulleneceği 3 farklı şarkı eşliğinde güle oynaya satışlarını yapan fırın personeline vatandaşlar da balkonlarından eşlik ediyor.

Yıllardır ilçede fırıncılık yapan Hacıbey Ekmek Fırını sahibi Veli Karakuş, "İnsanları rahatsız etmemek amacıyla böyle bir sisteme başvurduk. İnsanlar korna sesinden çok rahatsız oluyor. Biz de böyle bir sistem kurarak hem kendimiz, hem vatandaşlar eğleniyor. Hem de ekmeğimizi, pidemizi satıyoruz. Bundan insanlar da biz de memnunuz. Bu şekilde satışlarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA