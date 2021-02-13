Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Trabzon'da, sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları belediye ekipleri tarafından beslendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, havaların soğumasının yanı sıra etkili olan kar ve sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için seferber olunduğu belirtildi.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması süresince şehir genelinde sahipsiz hayvan popülasyonunun yoğun olduğu noktalara, daha önceden kurulan mama istasyonlarına ve Uzungöl ile Zigana'da da çeşitli yerlere mama bırakılacağı aktarıldı.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun şu ifadelerine de yer verildi:

"Ekiplerimiz, içerisinde bulunduğumuz zor süreçte kafe ve restoranların da tedbirler kapsamında kısmi olarak kapatılmasıyla birlikte sahipsiz canlarımız için adeta teyakkuz halinde çalışmaktadır. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarında 18 ilçemizde etkin bir çalışma gerçekleştirerek sahipsiz hayvan popülasyonunun yoğun olduğu noktalara ve mama istasyonlarına mama bırakmaktayız. Tek bir sevimli dostumuzun besin sıkıntısı yaşamaması adına kıymetli vatandaşlarımızın bu zor günlerde kapılarının önüne bir kap su ve mama bırakmalarını istirham ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik