Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

13.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:00
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Trabzon'da, sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları belediye ekipleri tarafından beslendi.

Trabzon'da, sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları belediye ekipleri tarafından beslendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, havaların soğumasının yanı sıra etkili olan kar ve sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için seferber olunduğu belirtildi.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması süresince şehir genelinde sahipsiz hayvan popülasyonunun yoğun olduğu noktalara, daha önceden kurulan mama istasyonlarına ve Uzungöl ile Zigana'da da çeşitli yerlere mama bırakılacağı aktarıldı.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun şu ifadelerine de yer verildi:

"Ekiplerimiz, içerisinde bulunduğumuz zor süreçte kafe ve restoranların da tedbirler kapsamında kısmi olarak kapatılmasıyla birlikte sahipsiz canlarımız için adeta teyakkuz halinde çalışmaktadır. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarında 18 ilçemizde etkin bir çalışma gerçekleştirerek sahipsiz hayvan popülasyonunun yoğun olduğu noktalara ve mama istasyonlarına mama bırakmaktayız. Tek bir sevimli dostumuzun besin sıkıntısı yaşamaması adına kıymetli vatandaşlarımızın bu zor günlerde kapılarının önüne bir kap su ve mama bırakmalarını istirham ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Müge Anlı Aleyna Tilki Erol Büyükburç
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ankara Mahkeme Twitter Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 15:03:45. #1.16#
title