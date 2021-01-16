Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
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Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

16.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 16.01.2021 16:29
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Fatih Belediyesi, koranavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmadı.

–Fatih Belediyesi, koranavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmadı. İlçedeki birçok noktada bulunan mama ve su kaplarına hayvanlar için yem ve su takviyesi yapıldı. 

Fatih Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmadı. Belediyenin Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından Fatih'in meydanları, parkları, sahil şeridi ve mahallerinde sokak hayvanlarını besledi. Sultanahmet ve Eminönü Meydanlarında martılar ve güvercinler için kuş yemi, kedi ve köpeklere de mama verildi. Diğer yandan hafta içinde de kedi ve köpekler için mama dağıtımı devam ediyor.


Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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