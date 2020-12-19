Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Kuşlara yem verilmesi Esnaf Naim Saday ile röportaj KARS - Kars'ta bir vatandaş, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğin hakim olduğu bir sokakta güvercinlere yem verdi.