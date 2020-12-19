Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
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Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

19.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:03

Kuşlara yem verilmesi Esnaf Naim Saday ile röportaj KARS - Kars'ta bir vatandaş, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğin hakim olduğu bir sokakta güvercinlere yem verdi.

Kuşlara yem verilmesi

Esnaf Naim Saday ile röportaj

KARS - Kars'ta bir vatandaş, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğin hakim olduğu bir sokakta güvercinlere yem verdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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