Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Elazığ'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı, belediye ekipleri tarafından kentin farklı noktalarına mama ve su bırakıldı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sokak hayvanlarının mağdur olmaması için de çalışma başlatan Elazığ Belediyesi, can dostları için besleme çalışması gerçekleştirdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarındaki açık alanlardaki beslenme noktalarının yanı sıra park ve bahçelere yerleştirilen kedi ve köpek kulübelerine mama bırakarak buradaki sulukları da doldurdu. Ayrıca kentin birçok noktasına konuşlandırılan kulübelere sokak hayvanları için her gün düzenli olarak mama ve su bırakıldığı aktarıldı.

Ekiplerle sokak hayvanlarını beslemeye çıkan Veteriner İşleri Müdürü Vesile Tutcugil ise, "Şehrin muhtelif yerlerinde, sokağa çıkma yasağı sebebiyle besleme yapıyoruz. Kedi ve köpekleri besliyoruz aynı zamanda yaban hayvanlarını da düşünüyoruz. Bu kapsamda ekmek kutularına koyduğumuz ekmekleri yaban hayvanları için farklı noktalara bırakarak onların da aç kalmamasını sağlıyoruz. Biz buradayız, onlarla birlikteyiz. Doğukent, Ulukent Çaydaçıra mahalleleri ve şehrin neredeyse bütün mahallelerinde mama dağıtma çalışmasına devam edeceğiz. Hayvanların aç kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı