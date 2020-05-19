Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağı çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için şehrin farklı noktalarına su, mama ve yem bıraktı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağı çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için şehrin farklı noktalarına su, mama ve yem bıraktı.

Belediye ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde özellikle de kırsal alanlardaki sokak hayvanlarının beslenmesi için tonlarca mama, yem ve su takviyesinde bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki yemleme çalışması sırasında gazetecilere açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Burhanettin Bacak, Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ile sokak hayvanlarını besleme çalışması yaptıklarını belirtti.

İnsanların sokağa çıkamadığı günlerde aç kalan sokak hayvanları için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Bacak, "Normal günlerde güvercinler için yem satan kişiler oluyor. Vatandaşlar onlardan yem alıp kuşları besliyor ama şimdi yem satan da yok alan da. Biz de Cumhuriyet Meydanı'ndaki kuşlar, kediler, köpekler için yem ve mama takviyesi yapıyoruz." diye konuştu.

Bacak, "2 aylık süreçte yaklaşık 15 personelle yemleme çalışması yaptık. Bunun yanında ilçe belediyelerine 12 ton, besleme yapmak isteyen gönüllü hayvanseverlere de 5 ton yem desteğinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA