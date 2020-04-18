Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı - Haber
İçişleri Bakanlığı, Kartal Belediyesi, Kartal

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı Kartal Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Teyakkuzda Kartal Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın 31 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararıyla birlikte yemek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için besleme çalışmalarını arttırdı.

18.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:52
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Kartal Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Teyakkuzda

İSTANBUL - Kartal Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın 31 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararıyla birlikte yemek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için besleme çalışmalarını arttırdı.

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinden başlayarak ilçenin tamamında sokak hayvanları için besleme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler hazırlanan çalışma programı kapsamında, sokağa çıkma yasağından dolayı yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama ve su dağıtımı gerçekleştiriyor.

"Sokak Hayvanlarımızı Unutmadık"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm sokak hayvanları için; cadde, bulvarlar ve ormanlık alanlar dahil mama ve su dağıtımı işlemlerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kartal Belediyesi olarak, sokağa çıkma yasağının gelmesiyle birlikte sokak hayvanlarımızı unutmadık. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, sabahın erken saatlerinden günün geç saatlerine kadar, sokak hayvanlarımız için Kartal'da sokak sokak su ve mama dağıtım çalışmalarını gerçekleştiriyor. İnanıyoruz ki, bu zor günleri alınan önlemlere uyduğumuz takdirde atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Ünlü teknoloji uzmanı Hakkı Alkan koronavirüse yakalandı Haber
Ünlü teknoloji uzmanı Hakkı Alkan koronavirüse yakalandı
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor Haber
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
İmamoğlu, ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü'nü görevden aldı Haber
İmamoğlu, ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü'nü görevden aldı
CHP ile AK Parti'yi karşı karşıya getiren hastaneyi görevliler inceledi Haber
CHP ile AK Parti'yi karşı karşıya getiren hastaneyi görevliler inceledi
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Haber
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Haber
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Acun Ilıcalı, Ünlüler takımına öfke kustu: Yapılan en büyük ayıplardan birisi
Acun Ilıcalı, Ünlüler takımına öfke kustu: Yapılan en büyük ayıplardan birisi
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı
Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı
Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı
Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu
Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı
Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı
Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Kayalıkların arasına düşen genç, 24 saat sonra kurtarıldı
Kayalıkların arasına düşen genç, 24 saat sonra kurtarıldı
Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil
Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil
Şamil Tayyar, Twitter'da Erdoğan'la fotoğraf paylaşan AK Partililere gönderme yaptı: HTS kayıtlarını da paylaşsanıza
Şamil Tayyar, Twitter'da Erdoğan'la fotoğraf paylaşan AK Partililere gönderme yaptı: HTS kayıtlarını da...
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi
Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü 'Şeytana uydum' dedi
Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü "Şeytana uydum" dedi
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Sağlık çalışanları için 'Bize yük oldular' diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Sonbaharı işaret eden uzmanlar uyarıyor: Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa ikinci dalga gelebilir
Sonbaharı işaret eden uzmanlar uyarıyor: Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa ikinci dalga gelebilir
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım...
Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı
Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Levent Gök Özlem Zengin Cemal Enginyurt Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Mustafa Keser Rafet El Roman Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Emre Belözoğlu Ivan Obradovic Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Nisan Lenfoma Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 20:29:30. #1.14#
title