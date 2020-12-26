Sokağa çıkma kısıtlamasında site sakini ve güvenlik arasında çıkan kavga kanlı bitti
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Sokağa çıkma kısıtlamasında site sakini ve güvenlik arasında çıkan kavga kanlı bitti

26.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:17

Sokağa çıkma kısıtlamasında site sakini ve güvenlik arasında çıkan kavga kanlı bitti Çekmeköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında site sakini ile sitenin güvenlik görevlisi arasında kavga çıktı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında site sakini ve güvenlik arasında çıkan kavga kanlı bitti

İSTANBUL - Çekmeköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında site sakini ile sitenin güvenlik görevlisi arasında kavga çıktı. Arbede sırasında aldığı darbelerle kafasından yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırılırken, site sakini gözaltına alındı.

Olay, Çekmeköy Merkez Mahallesi Durmuşoğlu Caddesi'nde bulunan bir sitede sokağa çıkma kısıtlamasında saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site sakini Fatih V. ile sitenin güvenlik görevlisi İbrahim S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte evine giderek pompalı tüfek alan Fatih V. güvenlik görevlisini korkutmak için havaya birkaç el ateş etti. Daha sonra tekrar İbrahim S.'nin yanına gelerek tartışmaya devam etti. Aralarında çıkan arbede sonucu aldığı darbelerle yere yığılan güvenlik görevlisi İbrahim S. kafasından yaralandı.

Olayı gören diğer güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kafasından yaralanan İbrahim S. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Site sakini Fatih V. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Site sakinlerinden bir vatandaş, "Komşuyla güvenlik görevlisi tartışmışlar. Güvenlik görevlisini kafasından yaralamış" diye konuştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasında site sakini ve güvenlik arasında çıkan kavga kanlı bitti
Sokağa çıkma kısıtlamasında site sakini ve güvenlik arasında çıkan kavga kanlı bitti
Sokağa çıkma kısıtlamasında site sakini ve güvenlik arasında çıkan kavga kanlı bitti
Sokağa çıkma kısıtlamasında site sakini ve güvenlik arasında çıkan kavga kanlı bitti
Sokağa çıkma kısıtlamasında site sakini ve güvenlik arasında çıkan kavga kanlı bitti
Sokağa çıkma kısıtlamasında site sakini ve güvenlik arasında çıkan kavga kanlı bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR

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