Sokağa çıkma kısıtlamasında site içerisinde bayram eğlencesi
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Sokağa çıkma kısıtlamasında site içerisinde bayram eğlencesi

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramda dışarıya çıkamayan vatandaşlar, evlerinin bulunduğu site içerisinde sosyal mesafe kuralına uyarak eğlence düzenledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında site içerisinde bayram eğlencesi
26.05.2020 09:17 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:20

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramda dışarıya çıkamayan vatandaşlar, evlerinin bulunduğu site içerisinde sosyal mesafe kuralına uyarak eğlence düzenledi.

Tüm Türkiye'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. İstanbul Başakşehir'de kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar, evlerinin bulunduğu site içerisinde sosyal mesafe kuralına uygun olarak müzik eşliğinde eğlendi. Çoğunlukla çocukların katıldığı eğlencede patlatılan havai fişekler renkli görüntüler oluşturdu.

(iha)

Kaynak: İHA

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