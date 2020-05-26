Sokağa çıkma kısıtlamasında site içerisinde bayram eğlencesi
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Sokağa çıkma kısıtlamasında site içerisinde bayram eğlencesi

Sokağa çıkma kısıtlamasında site içerisinde bayram eğlencesi İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramda dışarıya çıkamayan vatandaşlar, evlerinin bulunduğu site içerisinde sosyal mesafe kuralına uyarak eğlence düzenledi.

26.05.2020 09:00 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:05

Sokağa çıkma kısıtlamasında site içerisinde bayram eğlencesi

İSTANBUL - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramda dışarıya çıkamayan vatandaşlar, evlerinin bulunduğu site içerisinde sosyal mesafe kuralına uyarak eğlence düzenledi.

Tüm Türkiye'de yeni tip korona virüs(Covid-19) salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. İstanbul Başakşehir'de kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar, evlerinin bulunduğu site içerisinde sosyal mesafe kuralına uygun olarak müzik çalarak eğlendi. Çoğunluğunu çocuklarının oluşturduğu eğlencede patlatılan havai fişekler renkli görüntüler oluşturdu.

Sokağa çıkma kısıtlamasında site içerisinde bayram eğlencesi

Kaynak: İHA

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