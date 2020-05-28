Sokağa çıkma kısıtlamasında sim sırma ustası oldu
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Sokağa çıkma kısıtlamasında sim sırma ustası oldu

- Sokağa çıkma kısıtlamasında sim sırma ustası oldu Kahramanmaraşlı emekli şoför Adil Cüce, "Geçmişte otomobil ile, şimdi de makine ile viraj dönüyorum" dedi Kahramanmaraş'ta korona günlerinde evde kızına yardımcı olan emekli şoför Adil Cüce, sim sırma ustası oldu.

28.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:18

- Sokağa çıkma kısıtlamasında sim sırma ustası oldu

Kahramanmaraşlı emekli şoför Adil Cüce, "Geçmişte otomobil ile, şimdi de makine ile viraj dönüyorum" dedi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta korona günlerinde evde kızına yardımcı olan emekli şoför Adil Cüce, sim sırma ustası oldu.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle Onikişubat İlçesi Yunus Emre Mahallesindeki evlerinin bir odasını atölyeye çeviren 59 yaşındaki Adil Cüce, 'sim sırma' sanatını öğrenerek marifetini sergiliyor.

Kızından öğrendiği işleme tekniğiyle emekli maaşının yanından ev ekonomisine katkı sağladığını kaydeden Cüce, "Osmanlı döneminde erkeklerin yaptığı sim sırma işidir yaptığım. Daha önce erkeklerin yaptığı bir iş imiş ben onu tekrardan kazanmak için uğraşıyorum. Bu yaptığım iş yemek yemekten kolay gelir bana. Yapılan işler biraz hızlı yaparsam yarım günde tamamlarım. Benim kızımın dükkanı var ve yaptığımı kızıma veririm. Kızım da birkaç ayda hesaplaşır bana harçlığımı verir. Emekli maaşımın yanında da katkı sağlar bu gelir. Ben gençken kuryeydim makinenin hızı bana yetişemiyor. Bu iş kalp ve sevgi işidir işini seveceksin" dedi.

Babasıyla gurur duyduğunu söyleyen ve 10 yıldır sim sırma yapan Ayşegül Albez ise, "Babam çok güzel araba kullanıp viraj dönüp hızlı araç kullanırdı. Babama, 'gel sen de bu işi yap' dedim ve artık kendisi virajları makine ile dönüyor. İki tane makinesi var ve yoğun bir şekilde çalışıyor" diye konuştu.

Adil Cüce'nin eşi Ruşen Cüce ise, "Bizim sıkılmaya vaktimiz yok, eşim kendi işiyle uğraşırken ben de kendi işim ile uğraşıyorum. Ben yaptığı işten memnunum" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında sim sırma ustası oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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