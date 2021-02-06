Sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim
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Sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim

06.02.2021 13:00 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:05

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'daki cadde ve meydanlarda sessizlik sürüyor.

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'daki cadde ve meydanlarda sessizlik sürüyor.

Dün saat 21.00 itibarıyla başlayan ve 8 Şubat Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadı.

Konya'da Zafer, Alaaddin Caddesi, ve Mevlana Meydanı gibi kentin işlek bölgelerinde insan ve araç hareketliliğinin çok düşük seviyede olduğu gözlemlendi.

Vatandaşların, sabahın erken saatlerinde yalnızca market ihtiyacını gidermek için dışarıya çıktıkları görüldü.

Öte yandan, polis ekipleri de kentin çeşitli noktalardaki denetimlerini sürdürüyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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