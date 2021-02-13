Sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe bürünen Akçakoca "drone" ile görüntülendi
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Sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe bürünen Akçakoca "drone" ile görüntülendi

13.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:50
Sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe bürünen Akçakoca

Batı Karadeniz'in "incisi" Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boşalan sahil ve caddeler, "drone" ile görüntülendi.

Batı Karadeniz'in "incisi" Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boşalan sahil ve caddeler, "drone" ile görüntülendi.

Hafta içi yoğunluğun yaşandığı turistik ilçede, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sahil, liman ve kordon sessizliğe büründü.

Mavi bayraklı Çuhallı sahili, Çınar Caddesi, Fedai Karabıyık Parkı ve ilçedeki sakinlik, "drone" ile çekilen görüntülere yansıdı.

Emniyet ve jandarma ekipleri, ilçede denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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