Sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe bürünen Akçakoca "drone" ile görüntülendi
Batı Karadeniz'in "incisi" Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boşalan sahil ve caddeler, "drone" ile görüntülendi.
Batı Karadeniz'in "incisi" Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boşalan sahil ve caddeler, "drone" ile görüntülendi.
Hafta içi yoğunluğun yaşandığı turistik ilçede, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sahil, liman ve kordon sessizliğe büründü.
Mavi bayraklı Çuhallı sahili, Çınar Caddesi, Fedai Karabıyık Parkı ve ilçedeki sakinlik, "drone" ile çekilen görüntülere yansıdı.
Emniyet ve jandarma ekipleri, ilçede denetimlerini sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş