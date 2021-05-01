Sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da sokak hayvanlarını jandarma ekipleri besledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da sokak hayvanlarını jandarma ekipleri besledi

Sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da sokak hayvanlarını jandarma ekipleri besledi
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşıladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşıladı.

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarının mağdur olmaması için Valiliğe bağlı Vefa Sosyal Destek Grupları harekete geçti.

Doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının durumuna kayıtsız kalmayan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen bölgelere kedi ve köpek maması ile kuş yemi bıraktı.

Sokak hayvanları için mama ve yem dağıtımının tam kapanma süresince devam edeceği bildirildi.

Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamındaki ilçe belediye ekipleri de kentin çeşitli yerlerine sokak hayvanlarının beslenmesi için mama kapları yerleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

Ormanda dedektif gibi arayıp topladıkları kuzugöbeği mantarının kilosunu 150 TL'den satıyorlar
Ormanda dedektif gibi arayıp topladıkları kuzugöbeği mantarının kilosunu 150 TL'den satıyorlar
Tam kapanmada 'Sabri Abi' baskını! Duvarda yazan Kolpaçino repliği dikkatlerden kaçmadı
Tam kapanmada 'Sabri Abi' baskını! Duvarda yazan Kolpaçino repliği dikkatlerden kaçmadı
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Hande Erçel Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Gomes Mesut Özil Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da sokak hayvanlarını jandarma ekipleri besledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 15:37:14. #1.16#

title