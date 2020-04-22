Sokağa çıkma kısıtlamasında sağlık çalışanlarına ücretsiz servis
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23 Nisan, Manisa, Güncel, Haber

Sokağa çıkma kısıtlamasında sağlık çalışanlarına ücretsiz servis

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan itibariyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sağlık çalışanlarının ulaşım anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için önlem aldı.

22.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:48
Sokağa çıkma kısıtlamasında sağlık çalışanlarına ücretsiz servis

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan itibariyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sağlık çalışanlarının ulaşım anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için önlem aldı. 4 gün boyunca Manisa'da toplu taşıma hizmeti verilmeyeceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bu süreçte kamu kurumlarındaki sağlık çalışanlarını mağdur etmeyerek, ücretsiz servis hizmeti vereceklerini belirtti.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Manisa ile birlikte 30 ilde, 23 Nisan itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu süreçte Manisa'da toplu taşıma hizmetinin olmaması nedeniyle, sağlık çalışanlarının işe gitmede sorun yaşamaması için Manisa Büyükşehir Belediyesi özel tedbir aldı. Alınan tedbir kapsamında 4 gün boyunca kamu kurumlarındaki sağlık çalışanlarına Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz servis hizmeti verecek.

"Sağlık çalışanlarımızın yanındayız"

Toplum sağlığı için, sağlık çalışanlarının her dönem özveriyle çalıştığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı, sağlık çalışanlarımız çok büyük özveriyle mücadele veriyor. Bu anlamda 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında, sağlık çalışanlarımızın ulaşım anlamında zorluk yaşamaması için gerekli planlamayı yaptık. İl genelinde tüm kamu kurumlarındaki sağlık çalışanlarımıza özel servis tahsis ettik. Kamu hastaneleriyle irtibat kurup, nöbet listelerini alarak ulaşım planlamamızı yaptık. Sağlık çalışanlarımız görev yaptıkları hastanelerin yönetimiyle irtibat kurmaları halinde, servis güzergah bilgilerini alabilirler. Toplum sağlığı için her dönem mücadele eden sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Bu sıkıntılı süreci elbirliğiyle aşıp, birlikte başaracağız" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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