Sokağa çıkma kısıtlamasında polisler uygulama yaptı
02.05.2020 13:35 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:38
Vatan Caddesi ve Galata köprüsünde'deki polis uygulama noktalarından görüntüler Dolmabahçe polis uygulama noktalarından görüntüler İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasında polisler uygulama yaptı.
Vatan Caddesi ve Galata köprüsünde'deki polis uygulama noktalarından görüntüler
Dolmabahçe polis uygulama noktalarından görüntüler
İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasında polisler uygulama yaptı.
Kaynak: AA