Sokağa çıkma kısıtlamasında polis göz açtırmadı
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Sokağa çıkma kısıtlamasında polis göz açtırmadı

Sokağa çıkma kısıtlamasında polis göz açtırmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis kısıtlama tedbirlerinin harfiyen uygulanması için adeta göz açtırmadı.

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis kısıtlama tedbirlerinin harfiyen uygulanması için adeta göz açtırmadı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Şuhut ilçe merkezinde polis ekipleri bir çok noktada denetim yaptı. Bu kapsamda araç sürücüleri ve içinde bulunan yolcuların sokağa çıkma izin belgeleri kontrol edildi. Polis ayrıca marketlerde kalabalık yaşanmaması içinde sık sık devriye gezerek polis araçları ile anons yaparak vatandaşları uyardı. - AFYONKARAHİSAR

Sokağa çıkma kısıtlamasında polis göz açtırmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında polis göz açtırmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında polis göz açtırmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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