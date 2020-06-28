Sokağa çıkma kısıtlamasında park ve caddeler sessizliğe büründü KastamonuSokağa çıkma yasağı nedeniyle Kastamonu'da kent genelinde sessizlik hakim oldu.

Cadde ve sokaklardan görüntü

- Kastamonu

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Kastamonu'da kent genelinde sessizlik hakim oldu.

Şehrin en işlek noktalarından Cumhuriyet ve Nasrullah meydanları ile cadde ve kara yolları da boş kaldı.

Polis ekipleri yaptıkları uygulamalarla denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA