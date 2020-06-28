Sokağa çıkma kısıtlamasında park ve caddeler sessizliğe büründü
KastamonuSokağa çıkma yasağı nedeniyle Kastamonu'da kent genelinde sessizlik hakim oldu.
28.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 28.06.2020 15:06
Cadde ve sokaklardan görüntü
- Kastamonu
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Kastamonu'da kent genelinde sessizlik hakim oldu.
Şehrin en işlek noktalarından Cumhuriyet ve Nasrullah meydanları ile cadde ve kara yolları da boş kaldı.
Polis ekipleri yaptıkları uygulamalarla denetimlerini sürdürüyor.
Kaynak: AA