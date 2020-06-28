Sokağa çıkma kısıtlamasında park ve caddeler sessizliğe büründü
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Sokağa çıkma kısıtlamasında park ve caddeler sessizliğe büründü

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak ve caddeler boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında park ve caddeler sessizliğe büründü
28.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:00

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak ve caddeler boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da vatandaşlar evlerinde kaldı.

Kentin en yoğun bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Karadeniz Sahil Yolu, İstiklal Caddesi'nin yanı sıra park, bahçe, cadde ve sokaklar tamamen boşaldı.

Polis ekipleri, kentteki kavşaklarda denetim yaptı.

Amasya

Amasya'da YKS dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerinde kaldı.

Kentin en işlek noktalarından Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolunda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, dışarıda olanlara belge ve kimlik kontrolü yaparak uyarılarda bulundu.

Sinop

Sinop'ta, sınav nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak, meydan ve sahiller boş kaldı.

Kısıtlama dolayısıyla kentin sahillerinde sadece yerli ve yabancı turistlerin yer aldıkları görülürken, emniyet ekipleri de sık sık uyarılarda bulundu.

İzinsiz olarak dışarı çıktıkları belirlenen vatandaşlara ise idari işlem uygulandı.

Kastamonu

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Kastamonu'da kent genelinde sessizlik hakim oldu.

Şehrin en işlek noktalarından Cumhuriyet ve Nasrullah meydanları ile cadde ve kara yolları da boş kaldı.

Polis ekipleri yaptıkları uygulamalarla denetimlerini sürdürüyor.

Çankırı

Çankırı'da da şehrin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı boş kaldı.

Polis ekipleri il genelinde denetimlerine devam ediyor.

Çorum

Çorum'da, YKS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden Gazi ve Bahabey caddeleri ile Hürriyet Meydanı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Polis ekiplerinin devriye görevi yaptığı sokak ve caddelerde vatandaşların kısıtlamaya uygun davrandığı görüldü.

Cadde ve sokaklarda görevliler ve istisna kapsamındakiler haricinde kimse bulunmuyor.

-Tokat

Tokat'ta YKS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Kaynak: AA

Manşet

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