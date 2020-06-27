Sokağa çıkma kısıtlamasında park ve caddeler sessizliğe büründü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak, cadde ve kara yolları boş kaldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak, cadde ve kara yolları boş kaldı. Kastamonu'da kent genelinde sessizlik hakim oldu. Şehrin en işlek noktalarından Cumhuriyet ve Nasrullah meydanları ile cadde ve kara yolları da boş kaldı. Polis ekipleri yaptıkları uygulamalarla denetimlerini sürdürüyor. Kaynak: AA